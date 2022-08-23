Хабибу пора нарушить слово. Шансов вернуться и войти в историю больше не будет

В ночь с 20 на 21 августа в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, состоялся турнир UFC 278, в главном событии которого Камару Усман встретился с Леоном Эдвардсом. Нигериец проиграл нокаутом в пятом раунде и отдал британцу пояс в полусреднем весе. Следующим логичным шагом должен стать незамедлительный реванш, но существует и менее вероятное продолжение.

Хабиб Нурмагомедов не раз говорил, что окончательно закончил с единоборствами, дал слово маме и вообще не хотел бы гонять вес. Но именно сейчас наступил лучший момент для его возвращения – другого такого, скорее всего, не случится. Несмотря на то что Орёл не выходил в клетку два года, он всё ещё великолепен в зале. Хабиб по-прежнему доминирует в спаррингах и показывает мощное кардио, а в полусреднем дивизионе появился идеальный чемпион, ради боя с которым стоит нарушить слово и вернуться.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Леон Эдвардс – идеальный вариант, чтобы ворваться в клетку, забрать пояс и снова уйти заниматься своими делами – тренерством и промоутерской деятельностью. Британец плох в борьбе, а все мы помним, что делал Хабиб с великими ударниками без партера.

Когда чемпионом был Камару Усман, приход Хабиба в полусредний вес был невозможен: россиянин и нигериец поддерживают дружеское общение, да и Камару – не тот соперник, которого можно легко пройти. Теперь Усман лишился пояса, и первым за титул должен биться именно он, но нет сомнений, что Дана Уайт всё переиграет, если Орёл изъявит желание вернуться прямо сейчас. Вряд ли у босса UFC есть более заветная мечта, чем камбэк Хабиба, и только что нокаутированный Усман теперь точно может подождать.

Возможно, это несправедливо по отношению к нигерийцу, но он всё равно вернёт пояс. Если Хабиб всё же решится на мисматч с Эдвардсом, очевидно, что он не станет защищать титул, а просто удовлетворится званием двойного чемпиона и сделает пояс вакантным. Тут его и заберёт перезагрузившийся Усман.

Кто-то скажет, что такой путь – слишком низко для Хабиба, но здесь нет ничего выходящего за рамки. Иногда второй пояс забирают именно таким образом – достаточно вспомнить Джорджа Сен-Пьера, который спустя четыре года после завершения карьеры вернулся, чтобы придушить удобного Майкла Биспинга. Хабиб без проблем сделает то же с другим британцем. Но только если нарушит слово.