«Это разрушит мою карьеру». Друг Чимаева Тилл был арестован за езду в нетрезвом виде

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл был арестован в конце июля в Стокгольме (Швеция) за вождение в нетрезвом виде. Об этом информирует издание Expressen.
По сведениям источника, ночью 31 июля полицейский патруль в центре Стокгольма обратил внимание на серебристую «Ауди» с британскими номерными знаками, которая ехала на высокой скорости. За её рулём был Тилл вместе с женщиной. Когда патрульные установили контакт с ними, спутница бойца заявила, что за рулём был именно Тилл.
Согласно отчёту полицейского патруля, Даррен был возбуждён и не хотел отвечать на вопросы патрульных. По его словам, он возвращался из ресторана, где выпил вина. Даррен также сказал, что за рулём была женщина.
В протоколе предварительного следствия указано, что мужчина сдал дыхательный тест, который показал положительный результат на наличие следов алкоголя. Когда Тиллу об этом сообщили, он повторил по-английски, что это разрушит его карьеру.
Впоследствии в ходе расследования британец изменил свой первоначальный ответ и признался, что за рулём был он.
Отметим, что Тилл известен дружбой с выходцем из Чечни Хамзатом Чимаевым.
Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла:
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