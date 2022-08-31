Бен Аскрен рассказал, ради какого боя он готов вернуться в UFC

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Бен Аскрен сообщил, что готов был бы вернуться в октагон ради реванша с Хорхе Масвидалем.
«Как бы прошёл мой реванш с Хорхе Масвидалем? Это единственный бой, ради которого я готов вернуться с пенсии», — написал Аскрен в своих социальных сетях.
Бой Масвидаля и Аскрена состоялся в июле 2019 года на турнире UFC 239. Масвидаль нокаутировал Аскрена ударом колена в прыжке на пятой секунде поединка.
Бен Аскрен не выступал в ММА с октября 2019 года, когда он сенсационно проиграл Демиану Майе. Всего на счету Аскрена 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел два поражения. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
В своём последнем бою на UFC 272 в марте Масвидаль уступил по очкам соотечественнику Колби Ковингтону.
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