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Махачев: Эдвардсу повезло, потому что Усман избивал его на протяжении пяти раундов

Махачев: Эдвардсу повезло, потому что Усман избивал его на протяжении пяти раундов
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Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал победу Леона Эдвардса над Камару Усманом.

«Эдвардсу повезло, потому что Усман избивал его на протяжении пяти раундов. В первом раунде Леону удалось сбить Усмана с ног, но в остальном Камару доминировал над соперником и несколько раз сбивал его с ног. Когда они снова сойдутся в реванше, то я на 100% уверен, что победит Камару», — приводит слова Махачева MMA News.

Ранее президент UFC Дана Уайт также высказался о том, что над реваншем уже ведётся работа, а сам Эдвардс выразил заинтересованность в поединке.

Для Камару Усмана поражение от Леона Эдвардса стало лишь вторым в карьере и первым за последние девять лет. Стоит отметить, что в 2015 году эти соперники уже встречались между собой и победу единогласным решением судей одержал Усман.

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