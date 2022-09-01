Махачев: Эдвардсу повезло, потому что Усман избивал его на протяжении пяти раундов

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал победу Леона Эдвардса над Камару Усманом.



«Эдвардсу повезло, потому что Усман избивал его на протяжении пяти раундов. В первом раунде Леону удалось сбить Усмана с ног, но в остальном Камару доминировал над соперником и несколько раз сбивал его с ног. Когда они снова сойдутся в реванше, то я на 100% уверен, что победит Камару», — приводит слова Махачева MMA News.



Ранее президент UFC Дана Уайт также высказался о том, что над реваншем уже ведётся работа, а сам Эдвардс выразил заинтересованность в поединке.



Для Камару Усмана поражение от Леона Эдвардса стало лишь вторым в карьере и первым за последние девять лет. Стоит отметить, что в 2015 году эти соперники уже встречались между собой и победу единогласным решением судей одержал Усман.

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