Экс-чемпионка мира Наталья Рагозина родила дочь в 46 лет

Российский боксёр, абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина в своих социальных сетях сообщила, что родила дочь. Напомним, Рагозиной сейчас 46 лет.



«Добро пожаловать в семью! Знакомьтесь, Анастасия Вадимовна! 01.09.2022г. Родилась наша девочка в час ночи! Спасибо Господи за всё! Спасибо Пресвятой Богородице!», — написала Рагозина в своих социальных сетях и выложила фотографию с новорождённой дочерью.

Рагозина Фото: Социальные сети Натальи Рагозиной

В начале августа Рагозина сообщила, что вышла замуж, но при этом не показывала фотографию мужа, сказав, что сделает это позже. От первого брака у Рагозиной есть сын Иван, который родился в 2001 году.



В профессиональной карьере на счету Натальи Рагозиной 22 поединка, в которых она одержала 22 победы.