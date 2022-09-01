Волкановски заступился за Хасбика после оскорблений Макгрегора

Австралийский боец UFC, чемпион в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски заступился за блогера Хасбика после того, как тот подвергся оскорблениям со стороны Конора Макгрегора.
Ранее Макгрегор написал несколько постов в своих социальных сетях, в которых назвал блогера «маленьким мерзким результатом инцеста» и заявил, что хотел бы забить трёхочковый Хасбиком. Позже ирландский боец удалил все посты.
«Сначала тебе придётся пройти через меня! Оставь моего друга в покое», — отреагировал Александр Волкановски в своих социальных сетях на выпады Макгрегора.
Напомним, что последний бой Волкановски провёл с Максом Холлоуэем и одержала победу единогласным решением судей. Это была третья встреча бойцов и во всех трёх Волкановски оказывался сильнее своей соперника.
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