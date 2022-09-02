Фрейре – об Усмане Нурмагомедове: Bellator пытается сделать чемпиона из России в этом весе

36-летний бразильский боец Bellator Патрики Фрейре, обладающий поясом в лёгком весе, высказался о предстоящей защите титула в бою с 24-летним представителем России Усманом Нурмагомедовым.

«Мне всё равно – кто выходит против меня, но я думаю, что в дивизионе никому не понравился выбор Умара на титульный поединок, и я также думаю, что это было неправильно, потому что он никогда не дрался с настоящим рейтинговым парнем из топ-5 или топ-10. Он провёл буквально несколько боёв с парнями, которых никто не знает, и уже будет бороться за пояс, но я думаю, что тот факт, что он двоюродный брат Хабиба, сильно повлиял на это. Я не знаю, какой была сделка, или что Bellator думает по этому поводу, может они пытаются сделать чемпиона из России в этой весовой категории.

Я думаю, что Усман ещё не показал свою настоящую борьбу, в том самом стиле Хабиба, но он определённо тренирует её. Он более мастеровит по части ударов ногами и прямых ударов, он очень любит держать дистанцию, выбрасывая удары, при этом стоит отметить, что Умар становится лучше и чувствует себя комфортнее с каждым днём. Но я знаю, что, если он почувствует мой удар или захочет зарубиться с самого начала, то он переключится на стиль Хабиба. Я хочу быть готовым к этому, и думаю, что смогу избежать проблем с этим», — цитирует Фрейре Combate.

Напомним, Усман Нурмагомедов встретится с чемпионом в лёгком весе Патрики Фрейре в соглавном бою на турнире Bellator 288. Бой пройдёт в городе Чикаго 19 ноября.