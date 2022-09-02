Тренер Фрэнсиса Нганну высказался о сроках его возвращения и возможных соперниках

Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну высказался о возможных соперниках для своего подопечного, а также дате его возращения после травмы колена.
«Бой, который имеет наибольший смысл, это, очевидно, вариант с Джоном Джонсом. Это тот бой, которого мы все хотим. Я смотрю на это так: Джон Джонс выбыл из игры два с половиной года назад. Если мы не сможем провести бой в декабре из-за графика UFC, возможно, его получится устроить в январе или феврале.
Джон уже давно не дрался, Стипе также давно не выходил в октагон — с тех пор как Фрэнсис победил его. Честно говоря, я бы предпочёл снова провести бой со Стипе или с Джонсом, но если бы был выбор между ними, то, на мой взгляд, нужен поединок с Джоном Джонсом», — приводит слова Никсика MMA Fighting.
Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:
- 2 сентября 2022
-
09:35
-
09:27
-
05:29
-
02:51
-
00:55
-
00:24
-
00:01
- 1 сентября 2022
-
23:24
-
22:14
-
21:47
-
21:13
-
20:36
-
19:51
-
18:44
-
18:30
-
17:56
-
17:48
-
16:53
-
16:17
-
15:29
-
14:44
-
14:03
-
12:46
-
11:46
-
11:34
-
10:28
-
09:27
-
09:04
-
08:58
-
08:46
-
00:56
- 31 августа 2022
-
23:52
-
22:47
-
22:20
-
20:07