Тренер Фрэнсиса Нганну высказался о сроках его возвращения и возможных соперниках

Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну высказался о возможных соперниках для своего подопечного, а также дате его возращения после травмы колена.



«Бой, который имеет наибольший смысл, это, очевидно, вариант с Джоном Джонсом. Это тот бой, которого мы все хотим. Я смотрю на это так: Джон Джонс выбыл из игры два с половиной года назад. Если мы не сможем провести бой в декабре из-за графика UFC, возможно, его получится устроить в январе или феврале.



Джон уже давно не дрался, Стипе также давно не выходил в октагон — с тех пор как Фрэнсис победил его. Честно говоря, я бы предпочёл снова провести бой со Стипе или с Джонсом, но если бы был выбор между ними, то, на мой взгляд, нужен поединок с Джоном Джонсом», — приводит слова Никсика MMA Fighting.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну: