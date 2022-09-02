Украинка Марина Мороз узнала дату следующего боя в UFC и имя соперницы

Украинка Марина Мороз проведёт следующий бой в UFC 20 ноября на турнире в Лас-Вегасе. Соперницей Мороз будет представительница Бразилии Дженнифер Майя, занимающая восьмое место в рейтинге, сообщает Combate.

Дженнифер Майя боролась за чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) два года назад. В этом году она провела два поединка, которые завершились поражениями. В январе Майя уступила единогласным решение судей американке Кэтлин Чукагян, в марте — француженке Манон Фиоро. Марина Мороз в свою очередь свои последние три боя завершила победой, но между поединками были большие перерывы из-за травм.

В общей сложности Дженнифер Майя провела в UFC девять боёв, в которых одержала четыре победы и потерпела пять поражений, рекорд Марины Мороз — шесть побед, три поражения.