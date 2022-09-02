Украинка Марина Мороз узнала дату следующего боя в UFC и имя соперницы

Украинка Марина Мороз проведёт следующий бой в UFC 20 ноября на турнире в Лас-Вегасе. Соперницей Мороз будет представительница Бразилии Дженнифер Майя, занимающая восьмое место в рейтинге, сообщает Combate.
Дженнифер Майя боролась за чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) два года назад. В этом году она провела два поединка, которые завершились поражениями. В январе Майя уступила единогласным решение судей американке Кэтлин Чукагян, в марте — француженке Манон Фиоро. Марина Мороз в свою очередь свои последние три боя завершила победой, но между поединками были большие перерывы из-за травм.
В общей сложности Дженнифер Майя провела в UFC девять боёв, в которых одержала четыре победы и потерпела пять поражений, рекорд Марины Мороз — шесть побед, три поражения.
- 2 сентября 2022
-
12:44
-
12:30
-
11:48
-
11:35
-
11:18
-
11:10
-
10:38
-
10:36
-
10:14
-
09:35
-
09:27
-
05:29
-
02:51
-
00:55
-
00:24
-
00:01
- 1 сентября 2022
-
23:24
-
22:14
-
21:47
-
21:13
-
20:36
-
19:51
-
18:44
-
18:30
-
17:56
-
17:48
-
16:53
-
16:17
-
15:29
-
14:44
-
14:03
-
12:46
-
11:46
-
11:34
-
10:28