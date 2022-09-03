Майки Гарсия выбрал фаворита в бою Ломаченко и Хэйни

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия высказался о потенциальном поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Дэвином Хэйни (28-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

«В этом поединке я поставлю на Хэйни. Я считаю Хэйни природно более крупным бойцом, он очень талантливый. У Ломы великолепные навыки, но он меньше.

Вы видели, что произошло, когда он встретился с Теофимо [Лопесом]. Это был размер, всё дело было в размерах, поэтому я поставлю на Хэйни», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fighthype.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко вернётся на ринг в октябре. Как ожидается, соперником 34-летнего украинца станет 26-летний американец Джэмейн Ортис (18-0-1, 8 KO).