Менеджер Ломаченко оценил шансы Хэйни в поединке с ним

Эгис Климас, менеджер экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях и члена рейтинга pound-for-pound украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 KO), высказался о его потенциальном поединке с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (28-0, 15 KO).

«Поэтому все и любят таких парней, как Лома и Усик. Мы не рассматриваем лёгкие пути. Мы хотим хорошие, конкурентные бои, где люди не скучали бы.

Нет, бой с Хэйни определённо не является простым. Хэйни – один из лучших в лёгком дивизионе. Хэйни, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия – это жёсткие парни», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее о планируемом поединке Хэйни и Ломаченко высказался промоутер украинца Боб Арум.