Машьянов объяснил, почему нет переговоров по организации боя Бивол — Бетербиев

Геннадий Машьянов, наставник чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола объяснил, почему не было переговоров об организации встречи его подопечного с российским боксёром Артуром Бетербиевым.



«Никаких предложений не было. Вы же знаете, что Артур должен был драться с Энтони Ярдом. Бой сорвался, как я понимаю, Бетербиев будет отдыхать до весны. Почему не было предложений? Артур в Top Rank. Там банкует Боб Арум. Он сказал, что не позволит боксировать Бетербиеву на DAZN. DAZN также не желает отдавать поединок Бобу Аруму. Весь расклад. Боксёры желают встретиться. Артур и Дмитрий об этом говорили неоднократно. Но многое зависит от телевидения, которое заключает контракты с боксёрами. Они не хотят делиться правами с другими компаниями», – приводит слова Машьянова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, следующий бой Дмитрия Бивола запланирован на 5 ноября и должен пройти в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Его соперником будет мексиканский боксёр Хильберто Рамирес.