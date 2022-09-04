Тайсон Фьюри рассказал, когда объявит о своём следующем бое

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, когда планирует объявить о своём следующем бое.

«Усик звал меня после своего последнего боя с Энтони Джошуа. Я сказал, давайте устроим бой в этом году, где бы они ни захотели. Я ждал предложений от стран, и вдруг Усик заявил, что больше не хочет драться. Он хочет драться в следующем году, а не в этом. Я не собираюсь никого ждать. Я собираюсь объявить о бое на следующей неделе», — приводит слова Фьюри Daily Mail.

Напомним, после победы Александра Усика в реванше с Энтони Джошуа объявивший о завершении карьеры Фьюри заявил, что ему также интересен бой с украинским боксёром.

Накануне Усик заявил, что готов будет провести бою с Фьюри в 2023 году.