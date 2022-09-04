Перчатки Холифилда из скандального матча-реванша с Тайсоном могу быть проданы за $ 100 тыс

Перчатки американского боксёра Эвандера Холифилда из его культового реванша с легендарным Майком Тайсоном, в котором одним из самых скандальных и обсуждаемых моментов в истории стал укус в ухо от «Железного Майка», выставлены на аукцион и могут быть проданы за $ 100 тыс, сообщает TMZ.

Красные перчатки, которые носил Холифилд, были изготовлены компанией Everlast. На её логотипах, которые отрисованы на манжетах каждой из перчаток, чёрным маркером поставлена подпись: «Холифилд №1».

Нашумевший бой между Эвандером Холифилдом и Майком Тайсоном прошёл 28 июня 1997 года в Лас-Вегасе (США). Поединок завершился после трёх раундов дисквалификацией «Железного Майка». После поражения за неспортивное поведение он был оштрафован на $ 3 млн.