Глава Top Dog Регбист объяснил, почему Усик может победить Фьюри

Президент лиги кулачных боёв Top Dog Данил Алеев по прозвищу Регбист рассказал, есть ли шансы у украинского боксёра Александра Усика в поединке против британца Тайсона Фьюри.
«Конечно, есть. Александр провёл столько поединков, и никто ещё не был близок к тому, чтобы его обыграть. С Фьюри у Уайлдера были шансы в первом бою в третьем он довольно хорошо в какой-то момент шёл. Усик очень дисциплинированный, жёсткий пахарь. Думаю, у него шансов больше, чем у других соперников Фьюри», – сказал Регбист в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Напомним, после победы Александра Усика в реванше с Энтони Джошуа объявивший о завершении карьеры Фьюри заявил, что ему интересен бой с украинским боксёром. Усик недавно заявил, что будет готов провести бой с Фьюри в 2023 году.
Полное интервью с Регбистом читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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