Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ещё один европейский мешок». Фьюри жёстко раскритиковал оппозицию Усика

«Ещё один европейский мешок». Фьюри жёстко раскритиковал оппозицию Усика
Комментарии

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри считает, что украинец Александр Усик не заслуживает звания знакового супертяжеловеса из-за своего резюме.

«Все бредят из-за этого парня. У него всего три боя в супертяжёлом весе: джорнимен Чисора, который, как по мне, побил его; и два боя против бодибилдера Джошуа, который, как мы все знаем, не умеет боксировать. Как этот парень станет легендарным супертяжеловесом?

Ах, извините! У него был поединок с Чарльзом Уизерспуном, который дерётся раз в пять лет. И он дал Усику непростой бой. Где его великолепный послужной список? Я уничтожу этого «мешка». Он просто ещё один европейский «мешок», как я всегда говорил», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Новость по теме
Тайсон Фьюри заявил о готовности провести бой с Энтони Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022