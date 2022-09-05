Руис-мл. победил Ортиса и стал обязательным претендентом на пояс, которым владеет Фьюри

Этой ночью в Лос-Анджелесе (США) состоялся поединок в супертяжёлом весе между бывшим чемпионом мира американцем Энди Руисом-младшим (34-2, 22 KO) и двукратным претендентом на титул кубинцем Луисом Ортисом (33-2, 28 KO).

Поединок завершился победой Руиса единогласным решением судей – 113:112, 114:111, 114:111. Примечательно, что Ортис побывал в нокдауне три раза за прошедший бой – два раза во втором раунде и один раз в седьмом.

Таким образом, Руис стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым сейчас владеет 34-летний непобеждённый британец Тайсон Фьюри.

Напомним, что для Руиса эта победа стала второй кряду после длительного перерыва, когда в 2019 году он уступил в реванше Энтони Джошуа. В первом бою после паузы в мае 2021 года он одолел соотечественника Криса Арреолу.