Александр Гвоздик сказал, сколько Фьюри может заработать за бой с Усиком
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик прокомментировал недавнее высказывание британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, заявившего, что он намерен заработать за поединок с Александром Усиком £ 500 млн.
«Мне кажется эта сумма фантастической. Хотя я думаю, что 50 и 100 миллионов долларов вполне возможно. Фьюри продаст этот бой. Кому нужны мои бои, если я молчу, готовлюсь, а затем выхожу на ринг? Интереснее, когда на пресс-конференциях ссорятся и дерутся, а Фьюри в этом мастер.
Бокс и шоу-бизнес – одно и то же. Если не нужен шоу-бизнес, тогда боксируй в любителях. Профессиональный спорт для того и существует, чтобы развлекать людей», – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Шипшина шоу».
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