«Чертовски круто!» Конор Макгрегор отреагировал на тренировку Цукерберга по MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал видео с тренировкой известного американского предпринимателя Марка Цукерберга, попробовавшего себя в смешанных единоборствах.
«Один из моих партнёров по тренировке, Кхай Ву, дебютирует сегодня в промоушене. Иди и забери своё, Кхай. Не могу дождаться отличного боя!» — подписал видео Цукерберг.
«Йоу! Это чертовски круто, Марк», – прокомментировал публикацию Макгрегор.
Ранее в интервью звёздный американский ветеран UFC Нейт Диаз высказался о возможной трилогии с Макгрегором. Напомним, бойцы встречались дважды в 2016 году. В первом бою Макгрегор уступил досрочно во 2-м раунде, однако затем взял реванш, победив большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.
- 8 сентября 2022
-
09:24
-
01:26
-
01:09
-
01:03
-
00:37
-
00:25
-
00:04
- 7 сентября 2022
-
23:48
-
23:32
-
23:11
-
22:45
-
22:23
-
21:54
-
21:18
-
18:56
-
18:29
-
16:42
-
16:00
-
15:41
-
15:07
-
14:30
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:34
-
12:59
-
12:47
-
12:13
-
12:01
-
11:18
-
11:12
-
10:23
-
10:04
-
09:30
-
09:16