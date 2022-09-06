«Чертовски круто!» Конор Макгрегор отреагировал на тренировку Цукерберга по MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал видео с тренировкой известного американского предпринимателя Марка Цукерберга, попробовавшего себя в смешанных единоборствах.

«Один из моих партнёров по тренировке, Кхай Ву, дебютирует сегодня в промоушене. Иди и забери своё, Кхай. Не могу дождаться отличного боя!» — подписал видео Цукерберг.

«Йоу! Это чертовски круто, Марк», – прокомментировал публикацию Макгрегор.

Ранее в интервью звёздный американский ветеран UFC Нейт Диаз высказался о возможной трилогии с Макгрегором. Напомним, бойцы встречались дважды в 2016 году. В первом бою Макгрегор уступил досрочно во 2-м раунде, однако затем взял реванш, победив большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.