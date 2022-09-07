Диаз назвал Емельяненко одним из своих кумиров

Известный американский боец UFC Нейт Диаз рассказал о своих кумирах в мире смешанных единоборств. В числе его вдохновителей оказался легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко.

«Эти парни были на недосягаемой высоте. Они были для меня самыми известными людьми в мире. Все эти парни, у которых есть золото UFC, считают себя лучшими только потому, что так сказала организация, эта огромная машина назначила их лучшими, но я знаю, кто является лучшим на самом деле – это Хойс Грейси, Фёдор Емельяненко и Би Джей Пенн. Это те люди, из-за которых я стал заниматься единоборствами», — сказал Диаз в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Напомним, следующий поединок в UFC Нейт Диаз проведёт с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

За что многие любят Нейта Диаза: