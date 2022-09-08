«Другой тип сложности». Бивол сравнил Бетербиева и Канело

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол сравнил между собой боксёров Сауля «Канело» Альвареса и Артура Бетербиева по сложности. Ранее сообщалось, что Бетербиев и Бивол могут провести объединительный бой.
«Это будет тяжело, но не настолько. Просто другой тип сложности. Бой с Канело был трудным, потому что в меня не верил никто, кроме команды. Бетербиев не так популярен, как Канело, так что, может быть, в этом плане будет проще. А что касается боксёрских навыков и габаритов, думаю, здесь будет всё не так просто», — приводит слова Бивола BoxingScene.
Дмитрий Бивол проведёт следующий бой с экс-чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Хильберто Рамиресом. Поединок состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:
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