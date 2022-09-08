Модель Тай Эмери ответила, покажет ли вновь грудь после боя

Модель из Австралии Тай Эмери, показавшая зрителям грудь после победы в поединке лиги кулачных боёв Bare Knuckle FC, рассказала, поступит ли так ещё раз в одном из следующих поединков.
«Конечно. Я попытаюсь сделать это ещё раз, чтобы увидеть, как меня приветствует армия фанатов, неважно, женщины это или мужчины», — приводит слова Эмери TMZ.
Напомним, Тай Эмери выиграла нокаутом в противостоянии с представительницей Таиланда Рунгарун Хунчай. После боя 35-летняя модель запрыгнула на канаты и обнажила грудь, отпраздновав таким образом победу в дебютном поединке в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC.
Тай Эмери подписала контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC в 2021 году. До этого она провела два любительских боя в ММА и три поединка по тайскому боксу в Таиланде, где в последнее время жила и тренировалась.
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