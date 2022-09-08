Грузинский боец смешанных единоборств в полулёгком весе Гига Чикадзе снялся с турнира UFC Vegas 60, который состоится в ночь на 18 сентября, сообщает MMAFighting.
Несколько источников издания подтвердили эту информацию. При этом о конкретных причинах снятия бойца не сообщается.
На UFC Vegas 60 Гига Чикадзе должен был провести поединок с 29-летним американским бойцом Содиком Юссуфом. В настоящее время представителю США ищут нового соперника.
Чикадзе провёл свой последний бой в январе 2022 года на турнире UFC on ESPN 32 с Келвином Каттаром. Американец одержал победу над 33-летним грузином единогласным решением судей. Это было первое поражение Чикадзе в UFC. Всего у него 17 поединков в смешанных единоборствах (восемь — в UFC), в которых он потерпел три поражения.
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