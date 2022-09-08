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Адесанья: Диаза сложно финишировать, но если кто и может это сделать, то это Чимаев

Адесанья: Диаза сложно финишировать, но если кто и может это сделать, то это Чимаев
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Чемпион UFC в среднем весе нигерийский боец Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка между Нейтом Диазом и Хамзатом Чимаевым.

«Диаза сложно финишировать, но если кто и способен это сделать, то это Хамзат Чимаев. Это пять раундов. А дрался ли Хамзат до этого в пятираундовом поединке? Это интересно. В четвёртом и пятом раундах Нейт начнёт его превосходить.

Конечно, Диаз может продержаться. Даже взять его бой с Эдвардсом. Леон просто избивал его, но что в последнем раунде? Удар Диаза, снова удар Нейта, он просто нажал на газ и пошёл вперёд», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.

Поединок между Нейтом Диазом и Хамзатом Чимаевым возглавит турнир UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.

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