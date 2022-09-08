Тайсон Фьюри высказался о королеве Великобритании Елизавете II

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о состоянии британской королевы Елизаветы II. Сегодня, 8 сентября, стало известно, что её здоровье существенно ухудшилось. Сейчас она находится в поместье Балморал в Шотландии под наблюдением врачей.
«Молюсь о моей королеве. Сегодня вечером мои мысли о ней. Да пребудет с вами бог», — написал Фьюри в своих социальных сетях.
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. После он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. А затем, в день своего рождения, сделал заявление, что всё-таки уходит. Но потом дал понять, что ему интересен бой с Усиком и он всё-таки остаётся.
Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:
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