Эдди Хирн назвал имена будущих соперников Джошуа. Среди них нет Фьюри
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Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, назвал имена соперников, с которыми мог бы провести следующий бой его клиент.
«Диллиан Уайт — это не бой на декабрь, а на март или лето, 100%. Кроме того, есть ещё Филип Хргович, который недавно победил, но, как мне кажется, выступил он неважно. А вот Чжан Чжилэй выглядел как раз хорошо. Есть ещё Отто Валлин, который провёл близкий бой с Тайсоном Фьюри», — приводит слова Хирна BoxingScene со ссылкой на DAZN.
Джошуа в последнем бою проиграл украинцу Александру Усику. Их поединок продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113-115, 115-113, 116-112).
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