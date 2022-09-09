«Это ужасное решение». Депутат Свищёв – о невключении бокса в программу ОИ-2028

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета не включить бокс в предварительную программу ОИ-2028.



«Это ужасное решение. Я считаю, что такой исход событий маловероятен. У нас бокс — один из самых популярных видов спорта на планете. Я не думаю, что до этого дело дойдёт. Попытки были и по борьбе, и по боксу, но, я думаю, бокс сможет отстоять свои позиции в олимпийском движении», – сказал Свищёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.



Ранее сообщалось, что серьёзную озабоченность у Международного олимпийского комитета вызывает финансовая зависимость Международной боксёрской ассоциации (IBA) от российской энергетической компании «Газпром». Из-за проблем управления, финансов и судейства МОК уже отстранил IBA от проведения квалификации на Олимпийских игр в Токио, которая наряду с самим олимпийским турниром проходила под руководством рабочей группы МОК.