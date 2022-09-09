Чимаев рискует не сделать вес, прямо перед взвешиванием он согнал 4,5 кг

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может провалить взвешивание перед турниром UFC 279, сообщает журналист Ариэль Хельвани в своих социальных сетях. По информации источника, Чимаев прямо перед взвешиванием сбросил около 4,5 кг. В настоящий момент Чимаев продолжает усиленную весогонку.
Как предполагает Хельвани, в случае, если Чимаев провалит взвешивание, главным событием турнира может стать поединок Тони Фергюсона и Ли Джинлианга. Кроме того, Чимаеву грозит лишение гонорара.
Что касается соперника Чимаева, Нейта Диаза, то он сделал вес, показав на весах 77,56 кг.
В последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.
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