Уайт официально подтвердил бои Чимаев – Холланд и Диаз – Фергюссон

Президент UFC Дана Уайт в прямом эфире SportsCenter официально подтвердил бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Кевином Холландом, который должен состояться на UFC 279.



В главном бою вечера Нейт Диаз встретится с Тони Фергюсоном. Оба боя будут состоять из пяти раундов.



Также состоится поединок Ли Джиглианга против Даниэля Родригеса.



Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза должен был состояться в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.