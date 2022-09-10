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Уайт официально подтвердил бои Чимаев – Холланд и Диаз – Фергюссон

Уайт официально подтвердил бои Чимаев – Холланд и Диаз – Фергюссон
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Президент UFC Дана Уайт в прямом эфире SportsCenter официально подтвердил бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Кевином Холландом, который должен состояться на UFC 279.

В главном бою вечера Нейт Диаз встретится с Тони Фергюсоном. Оба боя будут состоять из пяти раундов.

Также состоится поединок Ли Джиглианга против Даниэля Родригеса.

Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза должен был состояться в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.

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