Боксёр Магомед Курбанов: не вижу трагедии в поражении Канело от Бивола

Боксёр RCC boxing promotion Магомед Курбанов заявил, что не видит трагедии в поражении мексиканца Сауля «Канело» Альвареса от россиянина Дмитрия Бивола.
«Я бы не сказал, что Бивол испортил карьеру Канело, потому что Альварес всё-таки боец в 72 кг, а Бивол в 79,4 кг. Это Альварес зашёл на две весовые выше и дрался с человеком, который тяжелее его. Тут нельзя сказать, что Бивол испортил карьеру Канело. Бивол показал, что можно победить лучшего вне зависимости от весовой категории. И показал всем нам, молодым боксёрам, что невозможных боёв нет, всегда можно победить. Канело рисковал, шёл в полутяжёлый вес. Если бы он победил в бою с Биволом, то пошёл бы в 90,7 кг. Там бы он тоже себя попробовал.
После боя с Головкиным, победил он или проиграл, Сауль сделал очень многое в боксе, он достиг невероятных результатов. Он побывал чемпионом мира много раз, поднялся на две категории выше, на одну категорию выше победил всех чемпионов. Я думаю, он доказал всё, что можно было. Если можно ещё чего-то добиться в карьере, они найдут себе новую цель. А так, можно оставаться и боксировать с лучшими. Там их много — Чарло и так далее», — сказал Курбанов в беседе с редактором отдела Бокс/ММА Игорем Брагиным.
Следующий бой Альварес проведёт с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным. Поединок состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу.
Боксёр нокаутировал соперника сразу после возобновления боя.
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