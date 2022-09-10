Боксёр Магомед Курбанов дал прогноз на бой Головкин — Канело

Боксёр RCC boxing promotion Магомед Курбанов дал прогноз на бой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина. По мнению Курбанова, победу в поединке одержит Головкин.
«Канело — Головкин? Я думаю, что выиграет Головкин, потому что Канело уже прочитан и сверх того, что он выдаёт, он не выдаст. Думаю, что Головкин своим арсеналом, своим желанием возьмёт победу над Альваресом по очкам или нокаутом», — сказал Курбанов в беседе с редактором отдела «Бокс/ММА» Игорем Брагиным.
Напомним, третий поединок Головкина и Альвареса состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.
Боксёры уже бились между собой в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства судей.
Александр Емельяненко провёл тренировку по боксу.
- 10 сентября 2022
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:07
-
19:57
-
19:26
-
19:08
-
18:56
-
18:40
-
18:40
-
18:00
-
17:28
-
17:24
-
17:00
-
15:23
-
14:45
-
14:19
-
14:00
-
12:10
-
11:00
-
10:31
-
09:33
-
09:18
-
08:00
-
04:18
-
04:15
-
03:57
-
03:09
-
02:52
-
02:48
-
02:45
-
02:37
-
02:28
-
02:19
-
02:18