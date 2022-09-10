Боксёр Магомед Курбанов дал прогноз на бой Головкин — Канело

Боксёр RCC boxing promotion Магомед Курбанов дал прогноз на бой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и казахстанца Геннадия Головкина. По мнению Курбанова, победу в поединке одержит Головкин.



«Канело — Головкин? Я думаю, что выиграет Головкин, потому что Канело уже прочитан и сверх того, что он выдаёт, он не выдаст. Думаю, что Головкин своим арсеналом, своим желанием возьмёт победу над Альваресом по очкам или нокаутом», — сказал Курбанов в беседе с редактором отдела «Бокс/ММА» Игорем Брагиным.

Напомним, третий поединок Головкина и Альвареса состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.



Боксёры уже бились между собой в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства судей.

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