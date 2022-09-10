Боксёр Магомед Курбанов: если Фьюри хочет титулы, то нужно выбирать Усика

Боксёр RCC boxing promotion Магомед Курбанов высказался о возможном возвращении на ринг чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри.



«Фьюри должен возвращаться! Для британского бокса и для бокса в целом Фьюри — Джошуа будет интересный поединок. Несмотря на то что Джошуа проиграл два раза, он всё равно остаётся в топе тяжёлого веса. Тайсон Фьюри против Джошуа — было бы интересно посмотреть для всех фанатов. Но и бой Фьюри с Усиком интересен. Тут вопрос — чего он хочет? Если титулы — то нужно выбирать Усика», — сказал Курбанов в беседе с редактором отдела Бокс/ММА Игорем Брагиным.

Отметим, что Магомед Курбанов является одним из обязательных претендентов на бой с победителем пары Тимофей Цзю — Джермелл Чарло.

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