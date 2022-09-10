Президент WBC не исключил проведения боя Фьюри — Джошуа

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман не исключил возможности провести бой между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и бывшим обладателем пояса Энтони Джошуа.
«Фьюри провёл обязательную защиту в апреле. Сейчас он сам волен принимать решения, а WBC утвердит все обязательные поединки на защиту титула в ноябре. Фьюри против Джошуа — это всегда интересно, особенно для Великобритании. Тайсон, без сомнения, лучший тяжеловес современности и находится в самом расцвете сил.
На данный момент у него нет обязательного поединка. WBC организовал мини-турнир, чтобы определить следующего претендента. На первом этапе Энди Руис победил Луиса Ортиса. В следующем месяце он встретится с победителем поединка между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом, а Фьюри, в свою очередь, выйдет на ринг с триумфатором этого боя. WBC утвердил два этих поединка», — цитирует Сулеймана BoxingScene.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика.
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