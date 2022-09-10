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Боксёр проиграл на 16-й секунде, не пропустив ни одного удара. Видео

Боксёр проиграл на 16-й секунде, не пропустив ни одного удара. Видео
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Французский боец алжирского происхождения Ньюфель Уата, выступающий в супертяжёлом весе, потерпел необычное поражение на вечере бокса в Монреале (Канада). 36-летний спортсмен, ставший в 2007 году чемпионом Африки, уступил местному бойцу Симону Кину, не пропустив ни одного удара, сообщает издание News.obozrevatel.com.

Ньюфель вышел на ринг и сразу опустился на одно колено, подняв при этом руку. Судья это заметил лишь на 16-й секунде, после чего остановил бой. Для соперника это стало полной неожиданностью. Кин не успел среагировать на жест судьи и нанёс удар по оппоненту. Но так как удар был сделан после остановки боя, его не записали в статистику поединка.

По информации источника, такое необычное поведение Уаты вызвано тем, что Федерация бокса Франции запретила ему боксировать из-за отсутствия страховки. Остаётся загадкой, зачем он вышел на бой, который изначально не мог состояться.

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