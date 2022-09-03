Нокаут Магомедова на 19-й секунде первого боя в UFC. Видео

Немецкий боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов с победы дебютировал в промоушене UFC, нокаутировав американца Дастина Штольцфуса уже на 19-й секунде первого раунда. Магомедов сперва выбросил фронт-кик, после чего уже кулаком попал в подбородок Штольцфуса, который в следующее мгновение оказался на канвасе.

Предлагаем посмотреть видео нокаута в поединке Магомедов — Штольцфус.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в официальной группе UFC Russia «ВКонтакте».

Для Магомедова эта победа стала первой в UFC и 25-й в карьере. Всего на счету Абусупьяна 30 боёв в ММА, в которых он потерпел четыре поражения, ещё один бой завершился вничью. Штольцфус потерпел пятое поражение в 19 поединках в карьере в профессиональных смешанных единоборствах.