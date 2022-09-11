Ион Куцелаба проиграл Джонни Уокеру удушающим приёмом в первом раунде

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках главного карда бразилец Джонни Уокер встретился с молдаванином Ионом Куцелабой.



Бой завершился досрочной победой бразильского бойца удушающим приёмом в первом раунде.

Куцелаба потерпел второе поражение подряд. Предыдущий бой был проигран Райану Спэнну. Всего на счету молдаванина 16 побед и восемь поражений в профессиональной карьере.

Джони Уоккер, в свою очередь, одержал 18-ю победу в карьере при семи поражениях. Предыдущий бой бразилец проиграл Джамалу Хиллу.

Напомним, в главном событии вечера встретятся американские бойцы Нейт Диаз и Тони Фергюсон. В соглавном поединке будут драться Хамзат Чимаев и Кевин Холланд.