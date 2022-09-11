Бен Аскрен: не мог даже подумать, что Чимаеву будет так легко с Холландом

Американский боец смешанных единоборств Бен Аскрен отреагировал на победу Хамзата Чимаева в поединке с Кевином Холландом, заявив, что не ожидал такого быстрого завершения боя. По словам Аскрена, такой итог выглядел ужасным для Холланда.

«Я не мог даже подумать, что Чимаеву будет так легко. Это выглядело ужасно для Холланда», — написал Аскрен в своих социальных сетях.

Напомним, бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Кевином Холландом в рамках турнира UFC 279 завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде поединка удушающим приёмом. Для него эта победа стала 12-й в карьере, Хамзат пока не потерпел ни одного поражения.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.