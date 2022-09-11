Головкин назвал главную слабость Канело

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин назвал главную слабость его оппонента по следующему бою — мексиканца Сауля Канело Альвареса.
«Канело меня совершенно не беспокоит, но когда у человека много плохих черт, которые мешают нормально жить, то стоит об этом задуматься. Это как раз то, что мы видим сейчас. А что касается его поражения от Бивола по итогам 12 раундов, то для победы над ним, как оказалось, можно обойтись и без нокаута. Радует, что судьи больше не лояльны к Канело. Они не чувствуют бремени его имиджа. Главная слабость Сауля — высокомерие, а оно наказуемо», — цитирует Головкина BoxingScene.
Напомним, 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится третий поединок Головкина и Альвареса. На кону будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.
Боксёр проиграл на 16-й секунде без единого удара:
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