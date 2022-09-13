Тренер Джошуа: Энтони побьёт Усика, если состоится их третий бой

Анхель Фернандес, тренер бывшего чемпиона в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, рассказал о возможных соперниках боксёра на следующий бой. Фернандес не исключил варианта с проведением третьего поединка против украинского боксёра Александра Усика.

«Если будет третий бой против Усика, Джошуа обязательно его побьёт. Думаю, он начинает понимать гораздо больше вещей. Мы просто должны сосредоточиться на себе, восстановить Энтони. Надеюсь, в конце следующего года мы увидим бой Фьюри — Джошуа, или, бог знает, может, станем свидетелями ещё одного поединка против Усика или боя с Энди Руисом. Так что для Энтони есть несколько отличных вариантов», — цитирует Фернандеса BoxingScene.

Напомним, Энтони Джошуа в последнем бою проиграл Александру Усику раздельным решением судей. Таким образом, украинец сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении.