Энтони Джошуа начал проводить спарринг-сессии к бою с Тайсоном Фьюри. Фото

Британский боксёр Энтони Джошуа начал готовиться к поединку с соотечественником, чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

Известный журналист Майкл Бенсон разместил в социальных сетях фотографию, на которой Джошуа проводит спарринг-сессию с Ричардом Риакпорхе — непобеждённым бойцом первого тяжёлого веса (15-0).

Фото: из личного архива Майкла Бенсона

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа согласовали дату боя. Команда Энтони приняла все условия, выдвинутые Тайсоном. Поединок планируется провести 3 декабря 2022 года на стадионе «Кардифф-Сити» в Уэльсе.

В последнем бою Энтони Джошуа раздельным решением судей уступил украинцу Александру Усику.

Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении: