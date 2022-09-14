Энтони Джошуа начал проводить спарринг-сессии к бою с Тайсоном Фьюри. Фото
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Британский боксёр Энтони Джошуа начал готовиться к поединку с соотечественником, чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
Известный журналист Майкл Бенсон разместил в социальных сетях фотографию, на которой Джошуа проводит спарринг-сессию с Ричардом Риакпорхе — непобеждённым бойцом первого тяжёлого веса (15-0).
Фото: из личного архива Майкла Бенсона
Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа согласовали дату боя. Команда Энтони приняла все условия, выдвинутые Тайсоном. Поединок планируется провести 3 декабря 2022 года на стадионе «Кардифф-Сити» в Уэльсе.
В последнем бою Энтони Джошуа раздельным решением судей уступил украинцу Александру Усику.
Джошуа в ярости направился к прохожему в подтрибунном помещении:
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