Усик: хочу драться с Уайлдером, бой, скорее всего, состоится в США

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF Александр Усик прокомментировал решение Тайсона Фьюри провести бой с Энтони Джошуа и заявил, что хочет подраться с Деонтеем Уайлдером.
«Не испытываю особых чувств по поводу боя Фьюри с Джошуа. Мне всё равно. Сейчас моя команда работает лишь над тем, чтобы вернуть меня на ринг. Проблема лишь в том, что Фьюри сам не позволяет фанатам увидеть один из лучших поединков в истории. Так что это только его вина. Он, конечно, может драться с кем захочет, но, думаю, что со спортивной точки зрения это не совсем правильно. С кем я хотел бы бой? С Деонтеем Уайлдером. Этот поединок, скорее всего, состоится в США», — цитирует Усика The Ring.
Ранее менеджер Усика Эгис Климас заявлял, что украинец в начале следующего года проведёт поединок с победителем боя Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус.
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