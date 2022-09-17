Минеев после боя подарил Джуну тельняшку и потроллил боснийских футболистов

Россиянин Владимир Минеев, победив нокаутом боснийского бойца Эрко Джуна в главном бою «Кубка Лотоса», который вечером 16 сентября состоялся в Элисте, подарил ему тельняшку десантника.
«Хотел бы подарить Эрко эту тельняшку десантника, которая для меня является символом мужества. Он приехал сюда в такое непростое время и дал мне бой, и это для меня очень многое значит. Его сердце больше, чем все сердца сборной Боснии по футболу.
Эту победу я хотел бы посвятить всем воинам, которые не вернулись. Всем тем, кто отдал свою жизнь за Россию. Слава ВДВ!» – сказал Минеев после боя.
кадр из эфира на YouTube-канале «Верблюжий Остров»
Бой в Элисте стал дебютным для боснийца Джуна по правилам кикбоксинга. Наибольшую известность Эрко приобрёл благодаря выступлениям в бодибилдинге, где он был трёхкратным чемпионом Бельгии среди юниоров и занимал пьедестал во взрослых соревнованиях. Минеев – чемпион России среди любителей и чемпион мира в профи по версиям разных организаций. Владимир одержал победу техническим нокаутом после удара коленом в третьем раунде.
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