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Онлайн-трансляция боя Головкин — Канело начнётся примерно в 6:00 мск

Онлайн-трансляция боя Головкин — Канело начнётся примерно в 6:00 мск
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В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Мексиканский боксёр будет защищать пояса WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Вечер бокса начнётся 18 сентября в 3:00 мск. Канело и Головкин должны выйти на ринг ориентировочно в 6:00 мск. Официальным транслятором боя практически по всему миру будет сервис DAZN. Российские телеканалы не будут транслировать данный поединок, но следить за ним вы сможете в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Эти боксёры уже встречались в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился спорной ничьей, а второй поединок — победой Альвареса решением большинства судей.

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