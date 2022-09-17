«Канело сделает акцент на этом». Экс-чемпион назвал слабость Головкина
Поделиться
Бывший чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг), а ныне комментатор, американец Серхио Мора высказался о третьем поединке мексиканца Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) и казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 36 KO), который состоится завтра, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).
«Я не думаю, что бой дойдёт до финального гонга. Нокаут от Канело состоится, и это станет приятным завершением ожесточённого противостояния. На шансы Канело указывает его молодость, он свежее. Однако он выйдет на ринг после поражения, в то время как Головкин одержал пару хороших побед.
Он проигрывал только Канело в спорном бою. Но его потрясали по корпусу в последних выступлениях, и Альварес сделает на этом акцент», – сказал Мора в интервью DAZN.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
23:28
-
23:10
-
23:00
-
22:48
-
22:32
-
22:01
-
21:46
-
21:25
-
21:01
-
20:06
-
19:39
-
19:37
-
19:04
-
18:48
-
17:59
-
17:43
-
17:28
-
17:00
-
16:36
-
15:44
-
13:59
-
12:56
-
12:23
-
12:09
-
11:32
-
10:43
-
10:01
-
10:00
-
09:25
-
08:46
-
01:36
-
01:26
-
00:53
-
00:27
- 16 сентября 2022
-
23:57
Партнерский контент