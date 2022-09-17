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«Канело сделает акцент на этом». Экс-чемпион назвал слабость Головкина

«Канело сделает акцент на этом». Экс-чемпион назвал слабость Головкина
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Бывший чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг), а ныне комментатор, американец Серхио Мора высказался о третьем поединке мексиканца Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) и казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 36 KO), который состоится завтра, 18 сентября, в Лас-Вегасе (США).

«Я не думаю, что бой дойдёт до финального гонга. Нокаут от Канело состоится, и это станет приятным завершением ожесточённого противостояния. На шансы Канело указывает его молодость, он свежее. Однако он выйдет на ринг после поражения, в то время как Головкин одержал пару хороших побед.

Он проигрывал только Канело в спорном бою. Но его потрясали по корпусу в последних выступлениях, и Альварес сделает на этом акцент», – сказал Мора в интервью DAZN.

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