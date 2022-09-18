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Канело ответил на вопрос о реванше с Биволом после победы над Головкиным

Канело ответил на вопрос о реванше с Биволом после победы над Головкиным
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Мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес прокомментировал победу в поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным и ответил на вопрос о возможном реванше с Дмитрием Биволом.

«Конечно, все видели, как складывался этот поединок, но мне нужен отдых. Необходимо немного отдохнуть, восстановиться. Я должен вернуться сильнее, чем когда-либо. А что касается реванша с Биволом… Этот бой действительно важен для меня, наследия, моей страны и семьи. Это очень важно, и я побью его», — приводит слова Канело Boxing247.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

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