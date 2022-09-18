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Головкин обратился к болельщикам после поражения от Канело

Головкин обратился к болельщикам после поражения от Канело
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Казахстанский боксёр Геннадий Головкин обратился к болельщикам после поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

«Хотел обратиться ко всем казахстанцам, ко всем землякам, любителям бокса и вообще ко всем жителям Казахстана. Спасибо за вашу поддержку, что вы смотрите. Эти моменты нас объединяют, мы как единое целое становимся. Чувствовал поддержку, совсем немножко не хватило, моя ошибка, признаю. Вернёмся сильнее, всё будет хорошо. Алга, Казахстан! Вместе мы сила!» – сказал Головкин на видео, опубликованном в соцсетях.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

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