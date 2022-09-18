Экс-чемпион мира по боксу назвал имя бойца, который создаст проблемы Канело

Экс-чемпион мира по боксу американец Поли Малиньяджи назвал имя бойца, который может создать проблемы мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в очном поединке. По его мнению, таким боксёром является двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвид Бенавидес.

«Канело всегда держал этот бой с Головкиным на готове. Не впечатляет. Бенавидес стал бы настоящей проверкой во втором среднем весе, а не 40-летний GGG», — написал Малиньяджи в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

10 фактов о Канело Альваресе.