Экс-чемпион мира по боксу назвал имя бойца, который создаст проблемы Канело

Экс-чемпион мира по боксу американец Поли Малиньяджи назвал имя бойца, который может создать проблемы мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в очном поединке. По его мнению, таким боксёром является двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвид Бенавидес.
«Канело всегда держал этот бой с Головкиным на готове. Не впечатляет. Бенавидес стал бы настоящей проверкой во втором среднем весе, а не 40-летний GGG», — написал Малиньяджи в своих социальных сетях.
Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.
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