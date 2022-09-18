Головкин ответил, о чём разговаривал с Канело сразу после боя

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин рассказал, о чём разговаривал с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом по окончании поединка.

«Когда закончился бой, у него не было претензий ко мне, а у меня не было претензий к нему. Мы обнялись и поздравили друг друга. Сказали «прекрасный бой», и всё как-то само собой наладилось. Скажем так, мы оба остались довольны теми отношениями, что между нами сложились», – сказал Головкин на пресс-конференции.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошёл бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Мексиканский боксёр защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

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