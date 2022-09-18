Сэндхаген объяснил, почему Диллашоу не сможет победить Стерлинга на UFC 280

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о титульном поединке между соотечественниками Алджэмейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу, который состоится 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и станет соглавным событием турнира UFC 280.

«Я считаю, что поединок получится хорошим. Однако, как по мне, Ти Джей не обладает достаточной силой, чтобы помешать Алджэмейну сделать то, что он намеревается сделать. Алджэмейн попросту окажется более крупным и физически сильным парнем, который, я считаю, вырвет победу», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Full Send MMA.

Ранее Сэндхаген высказался о поединке соседей по дивизиону Петра Яна и Шона О’Мэлли, который также пройдёт на турнире UFC 280.