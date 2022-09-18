Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чак Лидделл дал прогноз на бой Джейк Пол — Андерсон Силва

Чак Лидделл дал прогноз на бой Джейк Пол — Андерсон Силва
Комментарии

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Чак Лидделл высказался о поединке между видеоблогером Джейком Полом и бывшим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильским ветераном Андерсоном Силвой, который состоится 30 октября.

«Я считаю, что это опасный бой для Пола. Ему нечего терять, потому что он дерётся с Андерсоном Силвой. Да, ему нечего терять, но это опасно. Андерсон по-прежнему силён, быстр, и он ударник. Джейк же имел успех в боях с парнями, которые были борцами.

Андерсон победит, думаю, он нокаутирует Пола. Хотя мне было бы интересно на это взглянуть. Удачи Джейку. Парень и вправду проводит бои. И вы должны уважать это», – сказал Лидделл в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Новость по теме
Президент UFC Уайт высказался о бое Джейк Пол — Андерсон Силва
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022